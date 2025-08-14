Alanya Belediyesi’nin ücretsiz sünnet organizasyonlarının 2025 yılı programı devam ediyor. Mahmutlar Syedra Polikliniği’nde gerçekleştirilen organizasyonun, 3’üncü etabında 85 çocuk sünnet edildi.

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, sünnet organizasyonuna katılarak ailelerle bir araya geldi. Başkan Danışmanı Konukçu, sosyal hizmet alanındaki faaliyetlere ara vermeden devam ettiklerini belirterek, sünnet olan çocuklarla yakından ilgilendi ve oyuncak araba hediye etti.

Yıl boyunca 500 çocuğun faydalanması bekleniyor

Hijyenik durumlarına, uzman sağlık personeli eşliğinde gerçekleştirilen sünnet hizmetinden yıl sonuna kadar yaklaşık 500 çocuğun faydalanması planlanıyor. Kayıtlar devam ederken, 1 yaş altı ve 6 yaş üstü çocuklar için başvurular Alanya Belediyesi Oba Ek Hizmet Binası’na yapılabiliyor.