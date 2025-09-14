Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda artan kuraklık ve azalan içme suyu kaynaklarına karşı yürütülen çalışmaları değerlendirdi.TRABZON (İGFA) - Başkan Genç, 18 ilçede 21 arıtma tesisiyle hizmet verdiklerini belirterek, özellikle su sorunu yaşanan bölgelerde gölet projeleriyle suyu üst kotlarda biriktirip arıtarak vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

SUYU ÜST KOTLARDA BİRİKTİRMEK İSTİYORUZ

Trabzon’un bol yağış alan bir bölge olmasına rağmen su stresi yaşamaya başladığını vurgulayan Başkan Genç, “Küresel ısınmanın etkileriyle karşı karşıyayız. En değerli kaynağımız olan su giderek azalıyor. Ağustos ayı çok kurak geçti, bu nedenle içme suyu konusunda ciddi şekilde vaziyet almaya başladık” dedi.

Başkan Genç, Atasu Barajı gibi mevcut kaynakların yanı sıra, batı bölgelerden başlayarak yeni göletler inşa edeceklerini belirtti. Tonya ve Akçaabat ilçelerinde dört noktada gölet çalışmaları sürerken, Devlet Su İşleri ile mutabık kalınan 6-7 yeni noktada projelendirme ve ihale süreci başlatılıyor. “Bu atıl suyu biriktirip arıtarak içilebilir hale getireceğiz” diyen Genç, bu projelerin hem su temini hem de doğal güzellikleriyle turizm potansiyeli taşıdığını ifade etti.

18 İLÇEDE 21 ARITMA TESİSİMİZ VAR

Trabzon’da 21 arıtma tesisiyle vatandaşlara yüzde 80 oranında arıtılmış su sağlandığını belirten Başkan Genç, Maçka’daki Karakaya grup suyu için 45 milyon metreküp kapasiteli bir baraj projesinin hazırlandığını açıkladı.

“Temel amacımız sağlıklı içme suyuna ulaşmak. Göletlerimizle birlikte bu kaynaklar turizm merkezlerine de dönüşecek” dedi.