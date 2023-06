2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni, Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.950 öğrencinin mezun olduğu törene Toros Üniversitesi kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mütevelli Heyet Başkanı Yusuf Sertaç Özveren, Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarının kortej yürüyüşü ile başladı.

Törende konuşan Rektör Porf. Dr. Ömer Arıöz, her güne önce Türkiye sonra Mersin şiarıyla başladıklarını belirterek, "Değerli öğrencilerim, değerli kardeşlerim, uzun zaman önce sizin yürüdüğünüz yolda yürüdüm. Tam 35 yıl önceydi, Endüstri meslek ve teknik lisesinde öğrenciydim, yeni yeni kendimi tanımaya başlıyordum. Delikanlıydık, deli akıyordu kanımız. O yaşlarda aklı balık olmaya başlıyorduk herhalde ki, ne yapacağız, nasıl yapacağız, diye kendime soruyordum. Daha üniversite sınavına girmemiştik. O düşünceli günlerden geçerken bir sevdaya tutuldum. Ders çalışıyor, onu düşünüyordum. Hayaller kuruyor, daha çok sevdalanıyordum. Üniversite sınavı yaklaşıyor, zaman geçtikçe tutkum daha da artıyordu. Aradan bir süre geçtikten sonra anladım ki bu sevda benim her şeyimi etkiler olmuştu. Ne yaparsam yapayım düşünmeden duramıyordum. Bir ses duysam onun sesi aklıma geliyordu. Nereye baksam onu görüyordum. Bu duygu ve düşüncelerle girdim sınava, sınavda hep aklımdaydı. Karşılıksız seviyordum. Onu düşündükçe, hayal ettikçe daha iyi oluyordum, her şey daha kolay geliyordu. Demek ki sevgi buymuş, sevginin gücü buymuş diyordum. Aklımdan hiç çıkmadan girdiğim sınav sonrası Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazanmıştım. İlk defa ailemden ayrı kalmıştım. Ancak kendimi hiç yalnız hissetmiyordum. Çünkü o vardı hep aklımda. Günler aylar yıllar geçiyor, sevgim hiç azalmadan büyüyordu. Ancak hem sevdiklerim hem kendim için bitirmem gerekiyordu okulumu. Öyle de oldu bitirmiştim bölümü ve diplomamı almıştım" diye konuştu.

Hep akademisyen olmak istediğini vurgulayan Arıöz, "O yıl bölüme alınan ilk asistanlardan biri oldum. Var gücümle çalışmaya başladım. Bir yandan sevdamı da ihmal etmek hiç istemiyordum. Bu düşüncelerle 2,5 yıl geçti, bugün yurtdışına gitmeyi düşünüyor planlıyor ya gençlerin bir kısmı, benim de önümde öyle bir durum oluşmuştu. Denemek istiyordum. Ancak korkuyordum. Sevdiğimden uzak kalmak beni korkutuyordu. Yine de bu hissiyatımı kimseye fark ettirmemeye çalışıyordum. Yine de gittim. Ancak Sevdiğimden uzak kendimi çok güçsüz, mutsuz, yorgun hissediyordum. Ben gurbetin gönülden seven biri için ne kadar yorucu olduğunu orada anladım. 2.5 yıl ancak dayanabildim. Büyük bir özlemle döndüm. Sevdiğime tekrar kavuşmuştum. Artık uzaktan uzağa konuşmuyorduk. Her şey çok güzel gidiyordu. Döndükten 5 ay sonra başka bir sevdaya tutuldum. Bu nasıl oluyor ya diyordum. Zaman ilerledikçe kalbim tam ortadan ikiye ayrılmıştı sanki. Ben de inanamıyordum. Ne birini diğerine tercih edebiliyor, ne de vazgeçebiliyordum. Onlar yoksa her şey eksik, Onlar varken her şey tamam oluyordu. Onlarla üzülüyor, onlarla seviniyordum. Dünyayı verseler değişmem diyordum. İşte o yüzden inatla, ısrarla, önce Türkiye diyorum ve sizi Türkiye’ye emanet ediyorum. Rabbim nazarlardan saklasın. Sizi çok seviyorum, yolunuz bahtınız açık olsun" dedi.

Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren ise herkesin hayıtının çok önemli ve değerli olduğunu belirterek, "İbret alınacak hayatlar vardır. Bir arkadaşım demişti ki ’ya yazılacak değerde bir hayatımız olmalı veya okunacak değerde bir kitabımız olmalı.’ Biz naçizane bunları yapmaya çalıştık. Ben 52 sene önce bu işe başladığım zaman şöyle düşünmüştüm. Her şeyimizi borçlu olduğumuz ülkemize karşı nasıl bir tavır içinde olursak, nasıl bir çaba gösterirsek ödeşebiliriz. Eğitimin bunun en kolay yolu ve en doğru yolu olduğuna inandık. 52 sene önce tek başıma yola çıktım ama birde baktım ki yanımda, arkamda bir sürü idealist insanlar oldu. Sevgili gençler özel bir dönemin mezunlarısınız. Türkiye’nin 100. yılı. Bu herkese nasip olmaz. Hatta hiç kimseye nasip olmayacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılındaki mezunlar sizlersiniz. Devletimizin hedef koyduğu Türkiye Yüzyılının hizmetkarları, kurucuları ve emekçileri olacaksınız. Gençler hocalarınız, aileleriniz ve devletimiz emin olun bir tek size güveniyor ve bu güvenimiz de asla boşa çıkmayacaktır. Bizim ülkemize karşı olan borçlarımız, sorumluluklarımız ancak ona hizmetle ödenir. Büyük önder Atatürk demiş ki ’bu millet kendisine hizmet edenleri baş tacı yapar.’ Biz sizden hizmet bekliyoruz" ifadelerini kulandı.

Tören, öğrencilerin kep fırlatmalarıyla son buldu.