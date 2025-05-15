Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni bu yılda gerçekleştirilecek. Sünnet için 6-12 yaş aralığı çocukları kapsayan ön kayıt başvuruları 20 Mayıs 2025 Salı günü başlayacak.

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarını toplumun her kesimiyle buluşturma noktasında sorumluluklarını başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Geleneksel hale gelen sünnet için 6-12 yaş aralığındaki çocuklar, uzman doktorlar eşliğinde ve hijyenik ortamda ücretsiz şekilde sünnet ettirecek.

20 Mayıs 2025 Salı günü itibariyle ön kayıtların alınmaya başlanacağı, kontenjan sınırlaması nedeniyle ilk gelen başvuruların öncelikli olarak değerlendirileceği sünnet şöleni hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler Bahçeşehir bölgesinde bulunan ek hizmet binasındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecekleri gibi ayrıca 0380 523 01 58 numaralı telefonu arayarak bilgi alabileceklerdir.

Organizasyonun etkinlik tarihi ilerleyen dönemde açıklanacak.