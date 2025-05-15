Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep’te bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunarak hem parti örgütüyle hem de kentteki önemli kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Doğan’a temasları sırasında CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Nizip İlçe Başkanı Murat Alagöz ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Ziyaretlerin ilk durağı CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı oldu. Burada Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve ilçe yönetimiyle bir araya gelen heyet, partinin ilçe düzeyindeki çalışmaları ve bölgesel sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Başkan Doğan; Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz, Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı Mehmet İrfan Demirci ve Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Büyükuncu ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu buluşmalarda yerel yönetim, meslek odaları ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

Daha sonra CHP Gaziantep İl Başkanlığı binasına geçen Başkan Doğan, burada Pir Sultan Abdal Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Erkek ve dernek yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede Alevi toplumunun talepleri ve toplumsal dayanışma üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretlerinin son durağında Başkan Doğan, CHP Gaziantep İl Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak teşkilatla bir araya geldi. Toplantıda önümüzdeki döneme ilişkin hedefler, örgütlenme çalışmaları ve yerel sorunlara dair çözüm önerileri ele alındı.

Gaziantep’teki temasları kapsamında kapsamlı bir program yürüten Başkan Ali Doğan, birlik ve dayanışma mesajı verirken, parti örgütü ve yerel kurumlarla yakın iş birliğinin önemine dikkat çekti.