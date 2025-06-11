Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapılan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Nurdağı-İslahiye karayolu Kozdere kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö. (40) idaresindeki 41 AUZ 913 plakalı BMW marka otomobil ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı öne sürülen İbrahim Halil Güngör (70) idaresindeki 27 SP 585 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden İbrahim Halil Güngör ağır yaralanırken 2 kişi de hafif yaralandı.

Dakikalarca kalp masajı yapılan sürücü kurtarılamadı

Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.