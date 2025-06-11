Siirt’in Kurtalan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı.

Siirt ve çevresinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kurtalan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan A.D. ve M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.