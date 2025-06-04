DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin hazırladığı, ’İzlesin de Büyüsün Projesi’nin finali Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu’nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Üniversite topluluklarına yönelik açtığı proje çağrısına başvurarak hibe almaya hak kazanan Düzce Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği topluluğunun hazırladığı ’İzlesin de Büyüsün Projesi’ dönem boyunca il genelinde çeşitli okullarda gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde teknolojik ürünler ile ilkokul öğrencilerine çeşitli faaliyetler gerçekleştirilirken, projenin kapanış programı Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde öğrenciler uzay yolculuğunu üç boyutlu olarak izlerken, öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.