DÜZCE (İHA) – Düzce’de internet ve bilişim teknolojilerinin etkin, bilinçli ve etkin kullanılması için seminer düzenlendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü çeşitli eğitimler ile hem vatandaşları hem de personellerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımını teşvik etmek amacıyla, Kaynaşlı ilçe Devlet Hastanesinde görevli Dr. Sena Nişli tarafından ilçede bulunan okullarda, "Davranışsal Bağımlılık ve Teknolojinin Bilinçli Kullanımı" konularında eğitimler düzenlendi.