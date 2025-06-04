DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde bulunan Dikmeli köyünde çevrede pisliklerin çoğalması sebebi ile temizlik seferberliği düzenlendi.
Çilimli’ye bağlı Dikmeli köyünde köy merasına yakın bir alanda çöplüklerin çoğalması sonrasında bölge halkının şikayetleri arttı. Şikayetlerin arttığı bölgede temizlik çalışmasını ise Çilimli ilçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri üstlenerek temizlik seferberliği başlattı. Kepçelerle girilen alanda temizlik çalışması yaklaşık 2 saatte tamamlanarak 3 kamyon çöp çıkartıldı.
Bölge vatandaşların kullanımına tekrar açılarak, çöp ve moloz birikintileri kaldırıldı.
Kaynak: İHA