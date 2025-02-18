Tokat’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verileceği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risk ve olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.