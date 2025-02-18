Tokat’ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı altında halı sahada futbol oynayan vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.

Erbaa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, futbol tutkusuna engel olamadı. Halı sahada bir araya gelen futbolseverler, birden bastıran kar yağışına rağmen maç yaparak soğuk havaya meydan okudu. Kayan ayaklar, zorlaşan paslar ve kar topuna dönen futbol topu eğlenceye gölge düşürmedi. Spor aşkıyla mücadele eden oyuncular, zorlu şartlara rağmen keyifli anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.