Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’ın önde gelen eğitim kurumlarından Farah Devlet Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ziraat laboratuvarı kurdu.

TİKA, Afganistan’ın Farah Devlet Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne ziraat laboratuvarı kurdu. Laboratuvarda kullanılmak üzere gerekli kimyasal maddeler ve modern ekipmanlar da sağlandı. Ekipmanların teslim töreni, üniversite bünyesinde kurulumu tamamlanan laboratuvarda idari personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversite yönetimi, TİKA’nın sağladığı bu desteğin kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Akademisyenler ve öğrenciler ise, bu ekipmanların tarımsal araştırma ve uygulama süreçlerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Laboratuvarda kullanılacak ekipmanlar arasında manyetik karıştırıcı, mikrodalga fırın, hidrometre, termometre, ilaçlama pompası, elektrikli testere, pH ölçüm cihazı, titratör, bitki yetiştirme kabini, tohum sayma makinesi ve UV-Vis spektrofotometre gibi 59 farklı cihaz yer aldı.