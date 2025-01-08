Bilecik’te, 2024 yılı içerisinde 2 bin 481 öğrenciye yetenek taraması yapıldığı belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir 2024 yılı faaliyet verilerini kamuoyuna paylaştı. Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2024 yılıda gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Türkiye Sportif Yetenek Taraması projesi kapsamında Bilecik’te 2 bin 481 öğrenciye yetenek taraması yapıldığı söyleyerek, "Spor yatkınlığı belirlenen çocuk sayısı 353, yurtlarımızda ağırlanan öğrenci sayısı 2 bin 710 kız, bin 436 erkek. Yurtlarımızda gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı 335. Gençlik Merkezi’nde düzenlenen 4 bin 617 faaliyet ve 185 bin 22 katılımcı. BŞEÜ Genç Ofis’te düzenlenen 167 faaliyet ve 10 bin 207 katılımcı sağlandı" dedi.