Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde 10 metre genişliğinde ve 400 metre uzunluğundaki yolu sıcak asfaltla yenileyerek, ulaşımı daha konforlu hale getirdi. Çalışmaların ardından yol, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşlara kaliteli ulaşım imkanı sunmak için sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda Toroslar bölgesinin en işlek sokaklarından biri olan Tozkoparan Mahallesi 87021 sokağın yapımını hızla tamamladı. Sokaktaki 400 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolda, deforme olan asfaltı kazıyan ekipler, yapılan hazırlığın ardından sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi. Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgi çalışmaları da gerçekleştirilerek, sokak vatandaşın kullanımına açıldı.

Yol Asfalt Şube Müdürlüğünde Asfalt Formeni olarak görev yapan Burhan Erol, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Cadde 12 metre üzeri olduğu için, hem bizim hem de ilçe belediyemizin sorumluluğunda olan bir yol. Bölgede 400 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde sıfır asfalt çalışması yaptık" dedi.

Tozkoparan Mahalle Muhtarı Serpil Şavluk de titiz çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Bu yol bizim kanayan yaramızdı. Düzene kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.