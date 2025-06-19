Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin son bir haftada kaydedilen gelişmeleri açıkladı. Irak ve Suriye’de 5 PKK’lı terörist teslim oldu, 122 kişi sınırda yakalandı, 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Tünel imha faaliyetlerinde ise Tel Rıfat ve Menbic’de toplam 288 kilometre tünel yok edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK’nın savunma ve güvenlik operasyonlarındaki kararlılığını vurguladı. Son bir hafta içinde gerçekleşen faaliyetler, haftalık basın bilgilendirme toplantısında paylaşıldı.

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk toplantıda, terörle mücadelede atılan önemli adımlar ve sınır güvenliğindeki yoğun çabalara ilişkin faaliyetler aktarıldı.

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist teslim olduğunu kaydeden Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit ve diğer operasyon bölgelerinde teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler imha edildiğini, tünel imha faaliyetlerinde ise 8 Ocak’tan itibaren Tel Rıfat’ta 157 kilometre, Menbic’te 131 kilometre olmak üzere toplam 288 kilometre uzunluğundaki tüneller yok edildiğini duyurdu.

Son bir hafta içerisinde; Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist daha teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vuMY2r3Fje — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2025

SINIR GÜVENLİĞİNDE YOĞUN ÇABA

Yasa dışı geçişlerle ilgili hudut bölgelerinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tuğamiral Zeki Aktürk, hafta boyunca 2’si terör örgütü mensubu 122 kişi sınırda yakalandığını, 2025 yılı başından bu yana yakalananların sayısının 2 bin 681, engellenenlerin sayısının ise 38 bin 979’a ulaştığını belirtti.

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur. TSK, olası göç hareketlerine karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya devam etmektedir.… pic.twitter.com/1K9bZ2tKnh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2025

Hatay hudut hattında 17 bin 49 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğinin altı çizildiği haftalık raporda, İran-İsrail çatışmaları sonrası sınırda yasa dışı geçiş girişimi artışı gözlenmediğini, TSK, olası göç hareketlerine karşı proaktif güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı olarak ulusal güvenliğin yanı sıra bölgesel ve küresel istikrara katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.