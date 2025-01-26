Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan programlarını kentin birçok noktasında gerçekleştirmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Sanat ve Kültür Merkezleri ile Özdilek Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek çocuk programları bahar dönemi kayıtları 28 Ocak’ta başlıyor. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ile Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek 11 farklı branştaki kursların kayıtları online gerçekleştiriliyor. Birçok yaş grubundan çocuğa hitap eden programlar arasında tekvando, jimnastik, resim, çocuk atletizm, drama, satranç, seramik, cam füzyon, çocuk yoga, gitar ile akıl ve zeka oyunları yer alıyor.