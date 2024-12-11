Kocaeli Büyükşehir, bu yıl TEKNOFEST’e katılacak Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine İSG eğitimi verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST’e katılacak Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine “Temel İş Güvenliği” eğitimi verdi. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ortaklığında Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İş Sağlığı Güvenliği” eğitimine yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş güvenliği uzmanı Volkan Şan tarafından verilen eğitimde öğrenciler sağlık ve güvenlik konularında bilgilendirildi.

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ

Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda teknolojinin farklı alanlarında katılımcılara yüksek motivasyon ve başarı fırsatları sunan TEKNOFEST’e katılacak öğrencilere İSG eğitimi verildi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve 6331 sayılı iş güvenliği kanununa göre yapılan eğitime Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kocaeli Üniversitesi Kılavuz Teknoloji merkezi öğrencileri katıldı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı eğitimde öğrencilere temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş hayatına yönelik bilgi, yorumlama, yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçebilme ve problem çözme yöntemleri anlatıldı.

EĞİTİMDE DETAYLI BİLGİLENDİRME YAPILDI

Eğitimde öğrencilere çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar anlatıldı. Sağlık alanında meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, İlkyardım, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileri konulularında bilgilendirmelerde bulunulurken, teknik konularda ise kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarmaya yönelik konular detaylı olarak katılımcılar ile paylaşıldı.