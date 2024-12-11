Dünyanın geleceğine katkıda bulunmak için çalışmalarına devam eden ÇİMKO, çimento ham madde maden sahalarının rehabilitasyonu için üniversiteler arası Biyoçeşitlilik Yarışması düzenledi.

ÇİMKO’nun faaliyet gösterdiği lokasyonlarda yer alan Gaziantep Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Bartın Üniversitesi’ni kapsayan yarışmaya mühendislik, fen edebiyat, orman ve ziraat fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler yenilikçi fikirleriyle başvuruda bulundu. Yarışma sonunda iki birincilik olmak üzere toplamda üç proje ödül kazandı. Düzenlenen ödül töreninde birinci olan gruptaki her bir üyeye 50 bin TL, ikinci olan gruptaki her bir üyeye 30 bin TL ödül verildi.

Bartın Üniversitesi öğrencileri toprak yapısının iyileştirilmesi ve besin madde dengesinin sağlanmasıyla bozulmuş maden alanlarının rehabilitasyonu üzerine hazırladıkları proje ile birinci oldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri, “Kuraklığa Karşı Biyokalkan: Tezbi Çalısı” projesi ile ham madde maden sahalarının rehabilitasyonu ve biyoçeşitliliğin geliştirilmesi için tezbi (Styrax) çalısının bozuk maden sahalarında yetiştiriciliğini sağlayarak yeşil alanlar oluşturmak üzerine hazırladığı proje ile birinciliği paylaştı. Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı “Döngü-Ekolojik Koridor” projesi, doğadaki bağlantılı habitat alanlarını birleştiren eko-koridorlar aracılığıyla biyolojik çeşitliliği korumayı hedefliyor. Türlerin yaşam alanları arasında güvenli geçiş sağlayarak genetik çeşitliliği artırma, ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işlemesini destekleyen proje fikri jüri değerlendirmesi sonucunda ikinciliğe layık görüldü.

Sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik konularında gençlerin oluşturucu fikirlerini desteklemeyi amaçlayan ödüllü Biyoçeşitlilik Yarışması, gençleri çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeye ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye teşvik ediyor.