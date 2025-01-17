Teknofest Roket Yarışmasının 2023 yılı şampiyonu olan Thunderbolt Takımı, Çal Gençlik Merkezinde gençlerle roket yarışması deneyimlerini paylaştı.

2023 Teknofest Roket Yarışması’nda birinci olan Denizli Nezihe Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu Thunderbolt takımı Çal Gençlik Merkezi’nde düzenlenen söyleşide, roket tasarımı ve yarışma deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

2023 Teknofest Roket Yarışması’nda birinci olan Denizli Nezihe Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu Thunderbolt takımı, Çal’da öğrencilerle bir araya geldi. Thunderbolt takımı yarışma ve roket deneyimlerini genç öğrencilerle paylaştı. Söyleşiye, ilçe Milli eğitim müdürü Yakup Aksoy öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Teknofest yarışmalarının detaylarını öğrenen öğrenciler, roket tasarımı, yapımı ve uçuş süreçleri hakkında da bilgiler edindiler.