İstanbul'dan yola çıkan ve 2 buçuk yıl boyunca 40 bin kilometreyi aşan motosiklet yolculuğuyla Türkiye'nin 81 ilini tek başına gezen Saliha Özkan, turunu Caddebostan Sahili'nde noktaladı. Büyük bir coşkuyla karşılanan Özkan, 'Türkiye'de bir ilki başarmanın gururunu yaşıyorum. Hayalleriniz neyse çok düşünmeden o ilk adımı atın, gerisi geliyor' dedi.

Motosikletiyle 'Tek kadın tek motor 81 il Türkiye' sloganıyla yola çıkan Saliha Özkan, 447 gün süren ve 40 bin kilometreyi aşan destansı turunu İstanbul Caddebostan Sahili'nde tamamladı. 2,5 yıllık zorlu yolculuğu boyunca Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezen Özkan, İstanbul'a dönüşünde sevenleri ve ailesi tarafından coşkuyla karşılandı. Hem bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu hem de yollardan ayrılmanın hüznünü bir arada yaşayan Özkan, yaşadığı tecrübelerin kendisi için bir kişisel gelişim süreci olduğunu da dile getirdi.

'Yolculuk insanın kendisini nasıl daha iyi biri haline getirebileceğini öğretiyor'

2,5 yıl süren yolculuğu sırasında zorluklarla başa çıkabilmeyi daha iyi öğrendiğini ifade eden Özkan, şunları aktardı:

'Şu an çok fazla şey hissediyorum, çok büyük bir mutluluk. 2,5 yıl sürdü, 447 gün ve 40 bin kilometrenin üzerinde yol yaptım; anlatacak çok fazla hikaye birikti. Duygularım da dolup taşıyor gerçekten, buradaki bütün karşılamaya gelenler da sağ olsunlar daha çok duygulandırdılar. Türkiye'de bir ilki başarabilmiş olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum, bugünleri özleyeceğim tekrar; hem mutluluk hem hüzün ikisi beraber var şu an. Derler ya, 'Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?' diye; çok gezdiğinizde hem insanları okumuş oluyorsunuz, hem yolu okumuş oluyorsunuz, hem de doğayı, dünyayı ve kültürleri okumuş oluyorsunuz. Dolayısıyla yolculuk aslında insanın kendisini nasıl daha iyi bir insan haline getirebileceğini de öğretmiş oluyor. Başınıza zorluklar geliyor, onlarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Çok güzel insanlarla karşılaşıyorsunuz, muhteşem manzaralar eşliğinde gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz zaman zaman. Hayatın her yönüne temas ettiğini hissediyorsunuz. Yolculuk çok güzel.

'Hayalleriniz neyse çok fazla düşünmeden gerçekleştirmek için o ilk adımı attıktan sonra gerisi illa ki geliyor'

Gezgin olma hayali kuranlara tavsiyelerde bulunan Özkan, detaylara takılmadan harekete geçmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Çok fazla düşündüğünüzde daha fazla detay ve fikir gerekiyor. Tabii ki bir plan dahilinde olması gerekir ama hayalleriniz neyse çok fazla düşünmeden o ilk adımı attıktan sonra gerisi illaki geliyor. Benim için de öyleydi. İlk yolculuktan sonra artık hayatımı yollarda geçirmek istediğimi fark ettim. Herkese naçizane bunu tavsiye edebilirim. Elinizdeki imkanlarla ne kadarını yapabiliyorsanız bir yerden başlamanız gerekiyor. Ondan sonra zaten devamı daha güzel bir şekilde geliyor.'

'Kızım sağ salim bana geri dönebildiyse takipçilerinin duaları sayesinde'

Saliha Özkan'ın annesi ise kızının yolculuğu boyunca büyük bir manevi destek hissettiklerini belirterek, 'Kızımı tebrik ediyorum ve takipçilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğer kızım sağ salim bana geri dönebildiyse takipçilerinin ettikleri dualar sayesinde geldi. Dualardan bir tanesini okuduğumda çok duygulandım; bir anne-oğul Umre'ye gitmiş ve 'Saliha'cığım senin için orada dua ettik' demişlerdi. Bu mesajı okuduğumda gerçekten tüylerim diken diken oldu. Buradan bütün dua edenlere ve takipçilerine teker teker teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız' şeklinde konuştu.