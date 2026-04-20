Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler aralıksız sürdürülürken, Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle okul önleri ve riskli bölgelerde yoğun mesai yapıyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çocukların güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü ifade etti. Zabıta ekiplerinin haftanın belirli günlerinde sahada aktif görev aldığını kaydeden Zencirci, 'Her hafta olduğu gibi bu hafta da çocuklarımızın güvenliğini önceliklendirerek çalışmalarımıza başladık. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz; okul önleri, yaya geçitleri, alt geçitler ve risk teşkil eden noktalarda görev alarak denetimlerini sürdürmektedir. Evlatlarımızın güvenliği için sahadayız, her zaman yanlarındayız' dedi.