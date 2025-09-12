Yoğun yağışlarda taşkın riski oluşturan Kocadere Köprüsü’nde zemin etüdü ve yenileme çalışmaları başladı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, yoğun yağışların ardından taşkın riski oluşturan Kocadere Köprüsü’nde yenileme çalışmaları başlatıldı. Kocadere Köprüsü Zemin Etüdü Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, sürecin ilçe için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Ercan, yaptığı açıklamada köprünün yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yoğun yağışların ardından taşkın riski oluşturan Kocadere Köprüsü’nün yenileme çalışmaları başladı. Bugün Kocadere Köprüsü Zemin Etüdü Projesi kapsamında yetkililer tarafından yapılan çalışmayı yerinde inceledim. Yapılan çalışma ilçemize hayırlı olsun. Çalışmanın ilçemizde yapılmasını sağlayan AK Parti Aydın Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, MKYK Üyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.