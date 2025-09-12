Erzurum İl Tarım Ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum’un arıcılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Bu potansiyelini güçlü kılan unsurların başında kirlenmemiş doğal florası geldiğini vurgulayan Kenger, "Geniş çayır mera varlığı, tarımsal faaliyetlerde kimyasal kullanımının minimum düzeyde olması, yüksek rakımı, ballı bitki çiçek varlığı, farklı iklim ve flora oluşmasını sağlayan topoğrafik yapılar sayıla bilinir. İlimizde mevcut durumda bin 800 civarında yerli arıcımız, 132 bine yakın koloni varlığı ile üretim yapmaktadır. Bu mevcut varlığın dışında bin 600 e yakın gezginci arıcı 200 bine yakın koloni varlığı ile üretim yapmaktadır. Bu durum ilimizi kendi varlığından daha fazla arıyla ülkemiz bal üretimine değer ürettiğini göstermektedir " dedi.

"Sektörü desteklemeye devam edeceğiz"

İl Tarım Ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger daha sonra sözlerine şöyle devam etti, "Arıcılık faaliyeti tarımsal faaliyetleri destekleyen, bereketin temsilcilerinde birisidir. Arı çalışkanlığı ile insanlara örnek olmuş sosyal bir canlı olması yanında doğaya katkısı ve sürdürülebilirlik teriminin temsilcisidir. İlimizin bu potansiyelin farkındayız bu amaçla arıcılık sektörünü geliştirmek adına sektörü destekleyecek yaklaşımlarla sahada olacağız"

Fuarın en tatlı bölümünde arıcılar vardı

2-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirilen tarım fuarında arıcılık faaliyetine dair farkındalık oluşturmak adına "Bal Tadında Arıcı ve Arıcılık Şehri Erzurum" yaklaşımı ile stant kurulmuştu. Fuarda altı gün boyunca Erzurum’da arıcılık potansiyelini ortaya koyabilmek, arı ürünleri hakkında tüketicilere doğru bilgilendirme yapabilmek arıcılıkta organik üretimi yaygınlaştırmak adına yaklaşımlarda bulunuldu. Bu kapsamda ilçelerden gelen farklı lokasyonlara ait ballar sergilenirken arı akvaryumu ile arının faaliyetlerini vatandaşların görmeleri sağlandı. Ayrıca organik üretim yapan arıcıların doğrudan faaliyetlerini tanıtma imkanı sunuldu. Bu arada tarımsal alanda organik ve iyi tarım uygulamalarına dair gerek yetiştiricilere gerekse tüketicilere bilgilendirme yapıldı.