DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde İl Müftülüğüne bağlı olarak hizmet veren 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur’an Kursu’nu öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce’de 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, okulların açılmasıyla birlikte eğitim kurumlarını gezerek öğrencilerle bir araya geliyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya gelen Aslan, onlarla hasbihal ederek onların dini ve akademik eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin hedeflerini dinleyen Selçuk Aslan, onlara başarılar dileyerek moral verdi.

Ayrıca, okul bünyesinde yapımı devam eden ek hizmet binasında da incelemelerde bulunan Vali Aslan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.