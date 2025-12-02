Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi için Ankara'da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile görüştüklerini belirterek, bölgenin 'riskli yapı alanı' statüsünden çıkarılarak 'rezerv alanı' ilan edilmesinin süreci hızlandıracağı bilgisini aldıklarını ifade etti.

Tarsus Belediye Meclisinin 2025 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilgili müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesine ilişkin son durumu paylaştı. Sorunun çözümü için Ankara'da Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile görüştüklerini söyleyen Boltaç, bölgenin 'riskli yapı alanı' statüsünden çıkarılarak 'rezerv alanı' ilan edilmesinin süreci hızlandıracağı bilgisini aldıklarını ifade etti. Boltaç, 'Hak sahipleriyle yaptığımız sözleşmelerde yüzde 65 seviyesine ulaştık. Yaklaşık 600 vatandaşımız bu belirsizlikten dolayı mağdur durumda. Bu sorunu çözmek boynumun borcudur' dedi.

Boltaç, mevcut projede yer alan yüksek mimari yapıların bakanlık tarafından değerlendirildiğini, sürecin olumlu ilerlemesini beklediklerini söyledi.

Kültür Merkezinde yüzde 55 tamamlanma

Kültür Merkezi ve Kent Meydanı projelerindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Boltaç, Kültür Merkezinde elektrik ve mekanik imalatların yüzde 55'inin tamamlandığını, dış cephe ve boyama çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Boltaç, projede hiçbir borç bulunmadığını belirterek, 'Geçtiğimiz ay yüklenici firmaya 31,5 milyon TL'lik hak ediş ödemesini tek kalemde gerçekleştirdik. Artık güçlü mali disiplinle çalışan bir idare yapısına sahibiz' ifadelerini kullandı. Boltaç, Kent Meydanının açılış aşamasında olduğunu, ardından sürecin Kültür Merkezine odaklanacağını kaydetti.

Amatör spor kulüplerine 1 milyon 650 lira destek

Amatör spor kulüplerine destek verileceğini duyuran Boltaç, bu yıl kulüpler için 1 milyon 650 bin TL bütçe ayırdıklarını söyledi. Kulüplerin resmi başvuru yapmaları halinde destekten yararlanabileceğini belirtti.

Tarsus İdman Yurdu'nun mevcut durumunun üzücü olduğunu kaydeden Boltaç, Burhanettin Kocamaz Stadyumu'nun ciddi tahribata uğradığını ve tesislerin belediyeye yeniden devri için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında değerlendirmede bulunan Boltaç, 'Engelsiz bir şehir, güçlü bir toplumun temelidir. Tarsus'ta hiçbir birey geride kalmayacak' dedi.

Zorlu kış koşullarına karşı hazırlıkların yapıldığını belirten Boltaç, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışarak yoğun yağışlara karşı tüm önlemleri alacağız' ifadelerini kullandı.

Fas ve Malta temasları meclis gündeminde

Başkan Boltaç'ın Fas ve Malta ziyaretleri de meclis gündeminde değerlendirildi. Fas'ta düzenlenen programda Tarsus'u tanıtma fırsatı bulduğunu belirten Boltaç, şehrin Kültür Yolu Projesine dahil edilmesinin kültür turizmini güçlendireceğini söyledi. Malta'da Tarsus Belediyesi adına aldıkları ödülün önemine değinen Boltaç, 'Bu ödül Tarsus'un gururudur.' dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.