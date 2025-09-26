Mersin’in Tarsus Belediyesi, kaldırımların güvenli ve erişilebilir kalması için işgal edenlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Tarsus Belediyesinin, kaldırımların herkes tarafından güvenle kullanılabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın sıkça vurguladığı "Engelsiz Tarsus" hedefi doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kaldırımları işgal eden işletmelere yönelik kontrollerini artırarak devam ettiği ifade edildi. Denetimlerde, kaldırımlara tezgâh, masa-sandalye, reklam tabelası ve ürün teşhiri gibi malzemeler yerleştirerek vatandaşların kullanım alanlarını daraltan esnaflara uyarılarda bulunuldu. Engelli, yaşlı ve çocukların güvenliği için kaldırımların açık tutulması gerektiği hatırlatıldı.

"Kaldırımlar hepimizin ortak alanı"

Denetimlerin amacının kimseyi zor durumda bırakmak olmadığını, şehirde düzeni sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Kaldırımlar hepimizin ortak alanı. Burada hedefimiz cezadan çok, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve Tarsus’u daha yaşanabilir bir kent haline getirmektir. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimizi daha sıkı şekilde sürdüreceğiz" dedi.