Mersin’in Tarsus ilçesinde kreş öğrencileri, itfaiyecileri ziyaret ederek hem haftalarını kutladı hem de yangın güvenliği hakkında bilgi edindi.

Tarsus Belediyesi Nene Hatun Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Dursune Mehmet Uzadalı Kreşi öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye amirliğini ziyaret etti. İtfaiyecilere çiçek vererek haftalarını kutlayan çocuklar, onlarla yakından tanışma fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında miniklere, yangın güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında kısa bir eğitim de verildi. Kreş öğrencilerinin bu ziyareti hem itfaiyecilerin moralini yükseltti hem de çocukların erken yaşta güvenlik bilinci kazanmalarına katkı sağladı. Etkinlik boyunca miniklerin meraklı ve heyecanlı bakışları dikkat çekti.

Miniklerin deneyim kazanmalarının önemine dikkat çeken Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "İtfaiyecilerimiz, canlarını ortaya koyarak toplumumuzun güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahramanlarımızdır. Miniklerimizin onları daha yakından tanıması, hem güvenlik bilinci kazanmaları hem de toplumsal dayanışmayı öğrenmeleri açısından çok değerli. Çocuklarımızın bilinçli ve güvenli bir geleceğe adım atması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.