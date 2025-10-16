Mersin’in Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kadın üreticilere ’Enter Limon’ fidanı dağıtarak tarımsal üretimi ve kadın istihdamına destek mesajı verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen programda kadın üreticilerle bir araya geldi. Etkinlikte ’Enter Limon’ fidanları kadın üreticilere dağıtıldı. Kadın üreticilere verilen fidanların kısa sürede yemyeşil ağaçlara dönüşmesi ve kentteki üretimin artması temenni edildi.

Kadın üreticilerin emeğine ve kararlılığına dikkat çeken Başkan Boltaç, "Toprağa dokunan her el, Tarsus’un geleceğini yeşertiyor. Kadın üreticilerimizin gücüyle bu şehir büyüyor, bereket ellerinde filizleniyor. Bir kadın üretirse, bir şehir büyür, bir ülke güçlenir" dedi.

Başkan Boltaç, bu projelerle kadın istihdamını artırmayı, gençleri üretime teşvik etmeyi ve Tarsus’u ‘bereketin ve üretimin başkenti’ haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.