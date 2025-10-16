Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilerin el emeğiyle hazırladığı yöresel ve doğal ürünleri ‘Hasat Pazarı’nda vatandaşlarla buluşturarak hem yerel üretime hem de kadın emeğine destek veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kadınlara destek olmak amacıyla Galatasaray Meydanı’nda kurduğu ‘Hasat Pazarı’, 19 Ekim’e kadar Mersinlilerin ziyaretine açık olacağı bildirildi. Mut’un obruk peyniri, Gülnar’ın pekmezi, Tarsus’un zeytini ve daha birçok doğal ürünün yer aldığı pazarda, vatandaşlar hem kışlık alışverişlerini yapıyor hem de yöresel tatları deneyimleme fırsatı buluyor. Kadın emeğine değer kattığı belirtilen büyükşehir belediyesinin bu projeyle yerel üretimi desteklediği, üreticilerle vatandaşları da bir araya getirdiği kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nde görev yapan Burcu Sert, üretici kadınların güler yüzleriyle stant açtığını ve aylarca emek verdikleri ürünleri satışa sunduklarını anlattı. Sert,"Hasat pazarımız Galatasaray Meydanı’nda 19 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak. Tüm Mersinlileri, kadın elinden üretime destek olmak için Galatasaray Meydanı’na davet ediyoruz. Vatandaşlarımız Mut’un obruk peynirinden Gülnar’ın pekmezine, kuş üzümüne, salçalardan Tarsus zeytinine kadar birçok ürünü burada bulabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak kadın elinden üretimi ve dayanışmayı desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.