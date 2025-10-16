Mersin’de jandarma ekipleri, öğrencilere yönelik tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Çocuklarla sohbet eden jandarma personelleri boyama kitabı dağıtarak, köpek gösterisi izletti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde bulunan bir kreş ve gündüz bakımevini ziyaret ederek öğrencilere tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Ziyarette, jandarmayı tanıtarak çocukların sevgi ile güven duygusunu pekiştiren ekipler, öğrencilerle sohbet etti. Trafik Jandarması boyama kitabı hediye edilen çocuklar, eğitimli köpeklerle gerçekleştirilen gösteriyi izleme fırsatı buldu.

Motorlu Trafik Timleri eşliğinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren jandarma ekipleri, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.