

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortağı olduğu, 'Menteşe'de Gençler İşte' Projesi NEET'leri, iyi uygulama örneği ziyaretleri kapsamında Slow Food Muğla Topluluğu'nun katkısıyla Tarsus Gastronomi Merkezi’nde ağırlandı.

Proje kursiyerleri tarafından hazırlanan yöresel lezzetlerden Keşkek ve Muğla Sulu Kebap'ın Slow Food Tarsus Yeryüzü Pazarı etkinlik alanında tadımı yapıldı. Ayrıca misafirler yeryüzü pazarında hem yaptıkları yöresel yemekleri hem de birbirinden farklı geleneksel lezzetleri tatma imkanı buldu.

Tarsus Gastronomi Merkezi'nin, yöresel lezzetleriyle ve sunduğu desteklerle giderek daha fazla ilgi çektiği kaydedildi.