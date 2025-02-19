Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde tarımsal üretim ve kayıt sistemi üzerine bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar’ın başkanlığında yapılan toplantıya şube müdürleri, 13 ilçe müdürü, il ÇKS ve CBS sorumlusu personel katıldı.

Toplantı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 23 Eylül 2023 tarihinde imzalanan genel tarım sayımına yönelik protokol kapsamında düzenlendi. Protokol doğrultusunda, iki kurum işbirliğiyle yürütülen çalışmalar, iki aşamadan oluşmakta olup, tarımsal üretim kayıt sistemi üzerinden ülkemizdeki tüm tarımsal işletmelere ait arazi varlıklarının parsel bazında kayıt altına alınmasının amaçlandığı vurgulandı. Bu çalışmaların ülkesel bazda başlatıldığı belirtildi. Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) sayesinde ülke genelindeki tarımsal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanacak.

Toplantıda, Muğla’da ÇKS ye kayıtlı 30 bine yakın çiftçinin bulunduğu ve TÜKAS sisteminin tarımsal faaliyetlerin kaydını kolaylaştırarak, sektördeki tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak uygun çözümler sunduğunu vurguladı.

TÜKAS İl Sistem Sorumlusu Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Uluhan Korkut, yaptığı sunumla TÜKAS resen kayıt işlemleri adımlarını ilçelerde görevli personellere anlattı. Korkut, karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulunarak, kayıt işlemlerinin verimli bir şekilde tamamlanması için gerekli planlamaların yapılacağını belirtti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, 13 ilçede görevli sorumlu personellerin görevlendirildiğini ve 2024 yılı çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayan tarıma elverişli tüm parsellerin kayıt altına alınması için çalışmalara başlandığını ifade etti. Baydar, "31 Mart 2025 tarihine kadar tüm kayıt işlemleri tamamlanması yönünde iş planlamalarının yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan arazi çalışmaları sonucunda elde edilecek olan bilgilerin doğruluğu çok önemlidir. Doğru kayıt doğru politika, doğru destek ve planlı çalışma demektir. Bu nedenle İlimiz genelinde yapılacak olan çalışma için tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.