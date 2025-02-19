Afyonkarahisar Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu idareci ve öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’yi ziyaret etti.

Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Matematik Öğretmeni Ayşegül Doğanay, Müdür Sünnetci’ye yazmış olduğu kitabını takdim etti. Sünnetci’de, duyduğu memnuniyeti dile getirerek tebrik etti. Sünnetci, "Kıymetli öğretmenlerimizin kendilerini her alanda geliştirdiklerini görmek bizleri haliyle memnun etmektedir. Çünkü öğretmenlerimiz geleceğe ışık tutan fenerlerdir. Onların kendilerini geliştirmeleri geleceği emanet edeceğimiz öğrencilerimize de rehberlik etmeleri anlamına geliyor. Tekrar bu kıymetli hediyeniz için teşekkür ediyor, yeni kitaplara hayat vermenizi temenni ediyorum" dedi.

Ziyaret günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.