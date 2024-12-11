Denizli’nin Baklan ilçesinde bölgesel tarıma destek vermek ve geliştirmek amacıyla açılan Tarım Teknolojileri Meslek Lisesi öğrenci sayısı bu sene rekora imza attı.

Denizli Baklan Tarım Teknolojileri Meslek Lisesi açılışının 1’inci yıldönümü münasebetiyle kutlama yapıldı. Bölge halkının tarımda geleneksel yöntemlere ek olarak bilimsel veriler ışığında verimin arttırılması amacıyla meslek lisesine büyük önem verdiği belirtildi. Meslek Lisesinde eğitim alan öğrenciler sayesinde bölgede tarımın geliştirilmesi ve daha bilinçli yapılması konusunda adımlar atılmaya başladı. Seracılıktan, toprak analizi ve tarım ekipmanlarının üretimi gibi derslerin verildiği lisede tarım sahasında verimi arttırmaya yönelik çalışmalarda devam ediyor. Geçtiğimiz yıl eğitime başlayan lisenin ikinci eğitim ve öğretim döneminde öğrenci sayısında da artış yaşandı.