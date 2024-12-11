Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi’nde komşularının kötü koku nedeniyle ihbar ettiği vatandaşın evini 7 ’inci kez temizledi.

Nazilli Belediyesi ekipleri Zafer Mahallesi 12 sokakta bulunan 68 yaşındaki N.A.’ya ait evde bu sefer büyük temizlik yaptı. Adım atılamayacak kadar atık ve eşya ile dolu evin temizliği tüm gün sürdü. Sabah mesaisi ile başlayan temizlik çalışmasında dışarı çıkarılan çöpler, Nazilli Belediyesine ait kepçe ile kamyonlara yüklendi. Temizlik esnasında kötü koku nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri belirli aralıklarla yaptıkları temizlik çalışması sırasında ev sahibi N.A.’nın sık sık müdahaleleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Biriktirdiği çöplerinin atılmasını istemeyen N.A. Zabıta Müdürlüğü personeli ve temizlik işleri müdürlüğü personellerine zor anlar yaşattı.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmasında 4 kamyon dolusu çöp çıkartılırken çalışmanın tamamlanmasının ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, kullanılabilir hale getirildi.