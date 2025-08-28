DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin tarihi ev tekstili ticaret merkezi Babadağlılar Çarşısının çatısı alevlere teslim oldu. Yüzlerce iş yerinin bulunduğu çarşının asansör boşluğunda başlayıp çatıya sıçrayan yangında, aksesuar deposu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan tarihi Babadağlılar Çarşısının asansör boşluğunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yüzlerce iş yerinin bulunduğu tarihi çarşıda başlayan yangın büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Kentin en önemli ev tekstili ticaret merkezi olan çarşıdan başlayan yangının vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Asansör boşluğunda başlayıp çatıya ve çatı katına bulunan aksesuar deposuna sıçrayan alevlere hızla müdahale eden ekipler, yangının çarşının alt katları ve çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Sekiz katlı iş merkezinin çatısındaki yangının kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için yüksek merdivenli araçlarla çatıya hortum uzatıldı. Yapılan yoğun müdahale sonucunda, yangın iş merkezinin diğer katlarına sıçramadan söndürüldü.

Alevler ve siyah dumanların kentin pek çok noktasından görülebildiği yangın nedeniyle İstasyon Caddesinin kesişim noktası trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı. Yangında iş yerinin camını eliyle kırarak dışarıya çıkmaya çalışan bir esnaf yaralandı. Yaralı esnaf, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büyük bir facianın atlatıldığı yangında, iş merkezinin zemininde faaliyet gösteren aksesuar mağazasına ait çatı katındaki depoda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.