İstanbul’un Esenler ilçesinde yaşayan çocuklar ve gençler için pek çok projeyi hayata geçiren Esenler Belediyesi, ilçeye 25 yeni okul kazandıracak. Esenler’e yeni dönemde ayrıca bir spor kompleksi, tarihi bir kütüphane ve bilim merkezi de kazandırılacak.

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala Esenler’den öğrencilere ve velilere müjdeli haber geldi. Esenler Belediyesi, ilçeye tam 25 yeni okul kazandırarak eğitim altyapısını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. Eğitim yatırımlarıyla yetinmeyen Esenler Belediyesi, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak spor kompleksi, tarihi kütüphane ve bilim merkezi projelerine bir yenisini ekleyecek. Böylece Esenler, sadece eğitimde değil, kültür ve sporda da örnek bir ilçe olma misyonunu devam ettirecek.

’’Eğitimde kaliteyi artırıyoruz’’

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Esenler’de çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlayışla ilçemize 25 yeni okul kazandırıyor, eğitimde kaliteyi ve erişimi artırmayı hedefliyoruz. Ancak biz sadece akademik başarıyı değil, gençlerimizin kültürel ve fiziksel gelişimini de önemsiyoruz. Bu nedenle yeni dönemde Esenler’e bir spor kompleksi, tarihi bir kütüphane ve bilim merkezi de kazandırıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; güçlü bir gelecek, iyi yetişmiş nesillerle mümkündür" diye konuştu.

500 bin ücretsiz defter desteği

Öte yandan okula başlamanın heyecanını yaşayan öğrencileri yalnız bırakmayan Esenler Belediyesi, "Yanınızdayız" mesajını bir kez daha yineledi. İlçedeki tüm okulların boya, tadilat ve onarım işlemleri tamamlandı. Esenler Belediyesi yalnızca fiziki hazırlıklarla kalmayarak öğrencilerin eğitimine doğrudan katkı sağlayacak projelere de imza attı. Geri dönüşüm projeleriyle daha önce büyük başarı elde eden belediye, bugüne kadar toplam 7,5 milyon defter dağıttı. Bu yıl da 500 bin defter, öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

İlkokula başlayan miniklere özel hediye

Bu yıl ilkokula yeni başlayacak minik öğrenciler de unutulmadı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun öncülüğünde, ilk kez okula başlayacak 10 bin öğrenciye kırtasiye seti hediye edilecek. Bu setin içinde; okul çantası, beslenme çantası, suluk, kalemlik, boya kalemleri, cetvel, kalem ve silgi gibi temel okul malzemeleri yer alıyor. Kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilirken, defter ihtiyacı Esenler Belediyesi tarafından karşılanacak.