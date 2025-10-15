Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürü Sadık Yıldırım, Eskişehir’de tapu kadastro öğrencilerine kariyer dersi verdi.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen eğitim programında konuşan Okul Müdürü Dr. S.Sırrı Kabadayı, "Sizleri Okulumuzda öğrencilerimizle birlikte görmekten çok mutluyuz. Vereceğiniz bilgilerle öğrencilerimize yeni ufuklar açacak, mesleklerine olan ilgi ve sevgilerinin artmasını sağlayacaksınız" dedi.

"Sizler medeniyetin temel taşlarından birisi olan bir mesleği seçmiş durumdasınız"

Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürü Sadık Yıldırım, öğrencilere yaptığı konuşmadq, "Siz öğrencilerle birlikte olmak çok keyifli. Bugün öğrencilik yıllarımıza döndük. Bende Tapu Kadastro Meslek Lisesi öğrencisiydim. 1998 yılında mezun olduğumda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde teknisyen olarak çalışmaya başladım. Daha sonra aldığım mühendislik eğitimi sonrası kontrol mühendisliği ve kadastro müdürlüğü görevlerinde bulundum. 1 yıldan bu yana Bölge Müdürü olarak görev yapmaktayım. Sizler medeniyetin temel taşlarından birisi olan bir mesleği seçmiş durumdasınız. Bu meslek hayatınızın tam merkezini oluşturuyor. Evler, yollar gibi bütün projelerin içinde kadastro var" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zaman merakınızdan ödün vermeyin"

Devletin en önemli kayıtlarının tapu ve nüfus kayıtları olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler sizleri birlikte mesai arkadaşlığı yapacağımız gençler olarak görüyoruz. Hiçbir zaman merakınızdan ödün vermeyin. Merak sizi başarıya sevkadecektir. Günümüzün gelişen teknolojisi ile hayallerinizi gerçekleştirebilecek durumdasınız.Bu bakımdan teknolojiye ve gelişime açık olunuz. Başarının anahtarı budur. Günümüzde robotlarla, yapay zekalarla, uydularla çalışıyoruz. Mesleğiniz inanılmaz bir dönüşüm içindedir. Kurum olarak teknolojiye uyum gayreti içindeyiz. Kurum olarak sizlere iyi bir miras bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz."

"İşini en iyi yapan kişiler işe alımda tercih edilecektir"

Tapu Kadastro Kontrol Mühendisi Fatih Işık da programda konuşma yaptı. 1990 yılında Yunus Emre Meslek Lisesi’nin harita-tapu kadastro bölümünden mezun olduktan sonra kadastro teknisyeni olarak işe başladığını anlatan Işık, çalışırken mühendisliği bitirdiğini belirtti. Işık, kendini en iyi şekilde geliştiren ve işini en iyi yapan kişilerin işe alımda tercih edileceğini ifade etti.

Öğrencilere hediyeler dağıtıldı

Konuşmaların sonunda, öğrencilerin sorduğu sorular cevaplandı. Müdür Kabadayı, günün anısına konuklara çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Tapu Kadastro Bölge Müdürü Sadık Yıldırım da tüm öğrencilere hediye verdi.