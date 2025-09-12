Isparta’da ağaca çarpıp takla atan Tofaş marka otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücünün ilk sözü, "Abi bir sigara verin de içelim artık" oldu.

Kaza, gece saatlerinde Vatan Mahallesi 234. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 32 HH 097 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Araçtan çıkarıldığı anda büyük bir soğukkanlılık gösteren Ahmet K., kurtarma ekiplerine dönerek, "Abi bir sigara verin de içelim artık" dedi. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ahmet K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.