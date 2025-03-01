Hatay’da depremde hasar alan tarihi Nardüzü Camii, restorasyonu tamamlanarak Ramazan ayının ilk teravih namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Binlerce binanın yıkıldığı kentte birçok ibadethanede yerle bir olmuştu. Yaraların sarıldığı kentte 1895 yılında dönemin padişahı Sultan Abdülhamid Han tarafından Arsuz ilçesine yaptırılan Nardüzü Camii’nde asrın felaketinde hasar almıştı. Restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan 130 yıllık tarihi Nardüzü Cami, ibadete açılarak teravih namazı kılındı. Namaz öncesi gerçekleştirilen açılışta dualarla kurdele kesimi gerçekleştirdiler. Cami çıkışında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından cami cemaatine ve protokol üyelerine ikramda bulunuldu.

"Mübarek Ramazan ayının ilimize ülkemize ve tüm Müslümanlara hayırlar getirmesini diliyorum"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek "Ramazan’ın başlangıcı olan ilk teravih namazımızı restorasyonunu yeni tamamladığımız Nardüzü Camii’nde eda ettik. Bugün hizmete ve ibadete açılan Nardüzü Camimiz’de ilk teravih namazımızı kıldık, bütün bu çalışmaların yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayının ilimize ülkemize ve tüm Müslümanlara hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.

"Camimiz Sultan Abdülhamid Dönemi’nden kalma bir eser Sultan Abdülhamid’in emriyle yapılmış bir eserdir"

Restorasyonu tamamlanan Nardüzü Camii’nde vaizlik yapan Mustafa Dönmez, "Camimiz Sultan Abdülhamid Dönemi’nden kalma bir eser Sultan Abdülhamid’in emriyle yapılmış bir eserdir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon yapıldı ve depremde gördüğü hasarlardan dolayı tekrar gözden geçirildi kontrol edildi ve bugün cami olarak ibadet yeri olarak hizmete açıldı. Camimiz açıldığı için mutluyuz. Ramazan’ın ilk teravih namazını da burada kıldık çok güzel bir gün oldu" şeklinde konuştu.