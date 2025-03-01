Van’ın Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bir kısmı buzla kaplanan Muradiye Şelalesi, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile adeta kartpostallık görüntü sunan kentin simgelerinden biri olan Muradiye Şelalesi yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Van merkeze 80 kilometre uzaklığında yer alan ve Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar yağışı sonucu beyaz örtüsüne bürünerek ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Tendürek Dağı’ndan beslenen ve yaklaşık 20 metre yüksekten dökülen şelale son yağışlarla debisini artması ile görsel şölen sunarak doğaseverleri cezbetmeye devam ediyor.

"Eşsiz manzarası görenleri hayran bıraktı"

Doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını hayran bırakan ve büyüleyici kareler sulan Muradiye Şelalesi dronla görüntülendi. Şelale çevresinde bulunan mesire alanı, yürüyüş yolları ve kar altında kalan ağaçlar doğaseverlere farklı atmosfer sunmaya devam ediyor. Şelaleyi ziyaret eden ve İHA muhabirine konuşan Adem Bozak, ’’Her mevsim olduğu gibi bu mevsimde de şelalemiz apayrı bir güzelliği var. Özellikle kışın şelalenin donmuş halini izlemek için geliyorum. Bu senede bugüne nasip oldu geldim gördüm. Doğa severleri ve yakında olan, imkanı olan herkesin gelip şelaleyi bu şekilde görmesini tavsiye ediyorum’’ dedi.