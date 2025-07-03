Mersin Valisi Atilla Toros ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Soloi-Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanında incelemelerde bulundu.

Mersin Müzesi Başkanlığı ile Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Kaplan’ın bilimsel sorumluluğunda yürütülen ve 2025 yılı itibarıyla Geleceğe Miras Projesi kapsamına alınan Soloi-Pompeiopolis Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Toros, yetkililerden bilgi aldı.

Kazı alanını gezdiren Prof. Dr. Deniz Kaplan, heyete yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından Kazı Evinde düzenlenen sunumda, kazı ve araştırma faaliyetleri detaylandırıldı. Prof. Dr. Kaplan, desteklerinden dolayı Vali Toros’a teşekkür etti.

"Antik Kent, turizmin yeni cazibe merkezi olacak"

Antik kentin yapısı ve taşıdığı öneme değinen Prof. Dr. Deniz Kaplan, "Mersin kent merkezinde yer alan Soloi-Pompeiopolis Antik Kenti; höyük, sur, tapınak, tiyatro, hamam yapıları, Aratos Mezar Anıtı ve Antik Liman Kompleksi ile önemli bir arkeolojik değere sahip. Kent merkezine yakınlığı ve tarihi dokusuyla her yıl milyonlarca turisti çekebilecek potansiyeli barındırıyor. Ayrıca Çukurova Havalimanı’nın kazandırılması da ulaşımı kolaylaştırarak, kentin turizm potansiyelini artıracaktır" dedi.

Kazı çalışmalarının tamamlanması ve antik kentin arkeoparka dönüştürülmesinin hedeflendiğini kaydeden Kaplan, "Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarımızla geliştirilecek proje temelli iş birlikleri sayesinde Soloi-Pompeiopolisi ülkemiz turizmine kazandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.