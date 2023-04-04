Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü’nde etkinlik gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesi, sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını yılın her mevsimi sürdürmeye devam ediyor. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Koruma Günü’nde Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

“Sokak canlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumluyuz”

Dağıtım sonrası konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Dünyada bütün nimetler insanlığın hizmeti için sunulmuş durumda. Aynı zamanda da tüm canlıların yaşamından varlığından da insanlar olarak sorumluyuz. Bunlardan biri de canlarımız. Sokak hayvanlarımızın yaşama alanlarının oluşturulmasından alın, onların ihtiyaçlarını karşılanmasına kadar hepsinden hem yerel yönetimler olarak hem de vatandaşlar olarak hep birlikte toplum olarak sorumluyuz. Yılın 365 günü olan sorumluluğumuzu hatırlatmak adına yapılan bu etkinlikte farkındalık oluşturmak istedik. Etkinlik çerçevesinde hem sokak hayvanlarına karşı olan sorumluluğumuzu hem de onları beslemek adına vatandaşlarımızın hemşerilerimizin sorumluluğuna vesile olmak adına bugün mama dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Doğadaki bütün canlılarla birlikte uyumlu bir şekilde yaşayarak dünyanın da ömrünün uzamasına vesile oluruz. Özellikle bu canların böyle çok tehlikeli korkulacak bir şey olmadığını sevgiyi karşılıklı etkileşim oluşturduğunuzda aynı alanı çok rahat paylaşabileceğimizi bu vesileyle görmüş oluruz” dedi.