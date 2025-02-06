DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon müdürlüğü ekipleri kanal temizleme ve hat arızaları ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Yoğun kar yağışının etkisi altında kalınca Düzce Belediyesi ekipleri de sahaya çıktı. Vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mücadele veren ekipler, kanal temizliği ve hat arızalarına anında müdahale ederek şikayetleri gidermeye çalışıyor. Ekipler 24 saat esasına uygun bir şekilde gece gündüz çalışarak kanalizasyonları temizlemeyi amaçlıyor.