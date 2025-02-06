DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan kar yağışı ile birlikte Düzce İl özel İdaresi ekipleri de sahada 63 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji’den yapılan uyarının ardından Düzce’de etkili olan kar yağışı, bir çok köy yollarının kapanmasına sebebiyet verdi. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının açık kalması için yoğun mücadelesine başladı. Gece boyu çalışmalar yapan ekipler, günün ilk ışıklarında da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 69 iş makinesi ve 172 personel ile köy yollarında çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların daha dikkatli olmalarını ve ana yollara araç bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.