Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik’i temsil eden Söğütspor yarın oynayacağı maçın hazırlıkları tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

BAL 5. Grup 7. haftasında Söğütspor, yarın saat 14.00’te Kahraman Kazan İlçe Stadı’nda oynayacağı Kahraman Kazan Belediyespor maçının hazırlıklarını ilçe stadında ter antrenmanı yaptı. Dün gece yapılan ter antrenmanı sonrası bugün maçın oynanacağı Kahraman Kazan’a hareket eden Söğütspor’da morallerin yerinde olduğu görüldü. Bu maç öncesi 13 takımlı ligde Söğütspor 6 puanla 11. sırada yer alırken, ev sahibi Kahraman Kazan Belediyespor ise, 11 puanla ikinci sırada yer aldı.