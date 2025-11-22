AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Başkanları Eğitim Programı’nda Battalgazi ilçesine yapılan yatırımları anlatan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, son bir buçuk yılda hayata geçirilen 10 projeye ilişkin bilgi verdi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen Mahalle Başkanları Eğitim Programı, Battalgazi’de teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, il ve ilçe yöneticileri ile mahalle başkanları katıldı. Toplantıda hem teşkilat içi eğitimler ele alındı hem de Battalgazi Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Program kapsamında Başkan Bayram Taşkın, göreve geldiği 19 aylık süreçte tamamlanan ve yapımı devam eden 10 projeye ilişkin sunum yaptı.

Başkan Taşkın mahalle başkanlarına 10 projeyi anlattı

Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mahalle başkanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında teşkilatın sahadaki önemine dikkat çekti. Taşkın, "Bu hizmet yolculuğunda en güçlü desteğimiz sizlersiniz. Belediye çalışacak, teşkilat bu çalışmaları anlatacak. Sahada gördüğünüz her ihtiyaç, her eksiklik, her talep bizim yol haritamızdır. Mahalle başkanlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımız, hatta bazen elimiz ve dilimizdir. Biz birlikte hareket ettikçe hemşerilerimiz değişimi daha net görecektir" dedi. Taşkın, konuşmasının devamında göreve geldikleri 19 aylık süreçte hayata geçirilen ve yapımı süren projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Sokak hayvanlarına güvenli alan: Hayvan Barınağı

Yeniköy’de yapımı devam eden modern hayvan barınağına değinen Taşkın, çalışmanın sadece bir tesis değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir sorumluluğu karşıladığını belirtti. Taşkın, "Bu proje sadece bir barınak değil; can taşıyan varlıklara karşı sorumluluğumuzun bir yansımasıdır. Sokakta savunmasız kalan hayvanlarımız burada hem daha güvenli hem daha sağlıklı şartlar sağlanacak. Hemşerilerimizin de sokaklarda daha huzurlu bir ortamda yaşamasını hedefliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar bu projeyi tamamlayarak hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.

Enerjide Tasarruf ve Üretim: GES Projeleri

Belediyenin enerji maliyetlerinin yüksek seviyelere çıktığını hatırlatan Taşkın, tasarruf ve sürdürülebilir enerji üretimi üzerine yapılan çalışmaları anlattı. Taşkın, "Yaklaşık altı aydır aktif olan Güneş Enerji Santralimiz belediyemizin önemli bir enerji yükünü karşılar hâle geldi. Bu yatırım sadece bugünü değil, uzun vadede ilçemizin mali yapısını da güçlendiren bir adımdır. Üstelik bunu kredi kullanmadan, tamamen kendi imkânlarımızla yaptık. Hacıhaliloğlu Çiftliği bölgesinde planladığımız ikinci GES ile birlikte enerji maliyetlerimizin büyük kısmını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal donatı alanları ve semt konakları

Taşkın, mahallelerde sosyal iletişimi güçlendiren ve toplumsal buluşmalara zemin hazırlayan yaşam alanlarının önemine vurgu yaptı. Taşkın, "Sadece yatırım yapmak değil, o yatırımı toplumla buluşturmak da bizim görevimiz. Bu nedenle taziye evleri, buluşma alanları ve köy konakları inşa ediyoruz. Atıl okul binalarını vatandaşlarımızın tekrar faydalanabileceği merkezlere dönüştürüyoruz. Haziran ayına kadar Battalgazi genelinde 26 sosyal merkezi hizmete almayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeni yerleşim bölgeleriyle ilgili konuşan Taşkın, yalnızca yapılaşmanın değil, kent kültürü ve yaşam standardının da planlanması gerektiğini belirterek, "Orduzu Bahçebaşı Tepe bölgesinde yaklaşık 9 bin bağımsız bölümden oluşan büyük bir yerleşim alanı ortaya çıkıyor. Sadece beton binalar yapmak bir şehri büyütmez. İnsanların nefes alacağı parklar, çocukların güvenle oynayabileceği alanlar, kadınların eğitim ve sosyalleşme için kullanacağı merkezler, okul ve sağlık hizmetleriyle bunu desteklemek zorundayız. Gelinciktepe Yaşam Merkezi bu anlayışın bir sonucu olarak hayata geçti ve buna benzer projeleri sürdüreceğiz" diye konuştu.

Taşkın ayrıca Çarşıbaşı alanı ve Derme Deresi projesiyle ilgili olarak da, "Bu iki proje sadece bir çevre düzenlemesi değil, şehrin yaşam kültürünü dönüştürecek alanlardır. Çarşıbaşı merkezde yeni bir sosyal alan, Derme Deresi ise bölge mahallelerine hitap eden önemli bir buluşma noktası olacak" dedi.

Kırkgöz Sahil Park ve Düğün Bahçesi

Yatırıma ilişkin konuşan Taşkın, işletmenin hem ekonomik hem sosyal katkı sunduğunu dile getirdi. Taşkın, "Kırkgöz Sahil Park Düğün Bahçesi ilçemizde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Geçtiğimiz sezon 34 düğün yapıldı. Hem sahil atmosferi sunuyor hem de piyasadaki fiyatları dengeleyen bir alternatif oldu. İlk sezon itibarıyla yatırımın büyük bölümünün geri dönüşü sağlandı. Yanındaki kafe ve restoranı da yıl boyu açık tutarak halkımız için kaliteli bir sosyal alan oluşturduk" dedi.

Afet ve Sosyal Destek altyapısı: Lojistik depo

Taşkın, "Afet anında hızlı hareket etmek için güçlü bir altyapıya ihtiyaç var. Bu nedenle Hasan Basri bölgesinde büyük bir lojistik depo oluşturduk. Burada sosyal destek malzemelerimiz, afet ekipmanlarımız hazır şekilde tutuluyor. Hayırseverlerimizin de desteğiyle ihtiyaç sahibi hemşerilerimize hızlıca ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Süt Toplama Merkezi ile üreticiye destek

Taşkın, "Üreticimizin alın teri bizim için değerlidir. Yaklaşık 1,5 milyon liralık yatırımla kurduğumuz 20 ton kapasiteli Süt Toplama Merkezi hem üretimin kalitesini artırdı hem de pazarlama sürecini kolaylaştırdı. Süt Üreticileri Birliği ile ortak çalışma modeli üreticimize ciddi bir avantaj sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, tüm bu projelerin merkezinde vatandaşın hayatını kolaylaştırma hedefinin bulunduğunu belirterek, "Mahalle başkanları bizim sahadaki en önemli rehberimiz. Sizden gelecek her geri bildirim, atacağımız bir sonraki adımı şekillendiriyor" dedi.

"Mahalle başkanları davanın ilk halkası"

Programda söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, mahalle başkanlarının teşkilat yapısı içindeki kritik konumuna dikkat çekti. Mahalle başkanlarının, partinin seçmenle kurduğu ilişkinin ilk yüzü olduğunu vurgulayan Bakan, "Mahalle başkanları bu işin en önde mevzide olanlarıdır. Bir vatandaşın derdi nedir, sıkıntısı nedir, ihtiyacı nedir, bunlarla ilk muhatap olan sizsiniz. Bizim davamızı sahici biçimde anlatacak olan da yine sizlersiniz" dedi.

Bakan, düzenlenen bu tür eğitim programlarının "işin mutfağı" olduğunu ifade ederek, sahada elde edilen başarının, burada verilen emek ve hazırlıkla doğru orantılı olduğunu dile getirdi. Siyasetin ancak samimiyet, emek ve istikrarla yürüyebileceğini belirten Bakan, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada önemli bir rol üstlendiğini, bu yükü taşıyan kadroların da sahadaki temsilcilerle güçlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine de değinen Ali Bakan, farklı coğrafyalarda adaletsizlik ve haksızlıklar karşısında Türkiye’nin güçlü bir ses olduğunu vurgulayarak, "Bizim rehberimiz, dünyada da yakından takip edilen bir lider. Bizler de bu çizgide, sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu eğitim bir yenilenme ve kardeşlik buluşması"

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, programda yaptığı konuşmada mahalle başkanlarını "partinin en önde saf tutan neferleri" olarak tanımladı. Her mahallenin kalbinde, her kapıda ve her gönülde mahalle başkanlarının izinin bulunduğunu söyleyen Kahveci, "Mahalle başkanlarımız partimizin temel taşlarıdır. Sandıktan sokağa, evden meydana uzanan bu büyük hareketin ilk adımı sizlerin gayretiyle atılıyor. Sizler sadece bir görevli değil, dava bilincini mahallede diri tutan temsilcilersiniz" şeklinde konuştu.

Eğitimin yalnızca bir toplantıdan ibaret olmadığını belirten Kahveci, "Bu buluşma aynı zamanda bir yenilenme, tazelenme ve kardeşlik atmosferidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bu dava gönül işidir’ sözü bizim için önemli bir rehberdir. Bu hareket inançla, samimiyetle ve adanmışlıkla yürür. Biz de her mahallemizde bu ruhu canlı tutmak için çalışacağız" diye konuştu.

Kahveci, mahalle başkanlarının sahadaki rolüne de dikkat çekerek, "Gidilmedik sokak, dokunulmadık yürek, dinlenmedik vatandaş bırakmayacağız. Hemşehrilerimizle temasımızı güçlendireceğiz" dedi.