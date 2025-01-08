Soğuk günler geldi. Peki, soğuk hava kan basıncını etkiler mi? Hipertansiyon ve kalp alanında çalışan Dr.Şekip Altunkan, soğuk havaların tansiyonu yükselttiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada yaklaşık bir milyar üç yüz milyon civarında hipertansiyon hastası vardır. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon, yaşamsal risklerin başında gelmektedir. Yüksek tansiyonda ilaç tedavisi yanında yaşam şeklinde olumlu değişiklikler yapmak önemlidir.

Dr.Şekip Altunkan’ın belirttiğine göre, yapılan birçok çalışmada mevsimsel değişikliklerin kan basıncını etkilediği belirlendi.

Yaz aylarında kan basıncı düşer, kış aylarında, özellikle soğuk günlerde yükseldiğine vurgu yapqan Dr. Altunkan, "Bu yükselme hipertansiyon hastalarında da görülen bir değişikliktir. Kış aylarında hipertansiyon ve komplikasyonları nedeniyle doktora ve hastaneye başvuran hastaların sayısında artış görüldüğü belirlenmiştir" dedi.

PEKİ, SOĞUK HAVA TANSİYONU NASIL ETKİLER?

Dr.Şekip Altunkan, yüksek tansiyonu olan kişilerin soğuk havalarda daha dikkatli olmaları, ilaçlarını kullanmaları, soğuk havadan korunma tedbirlerini almaları ve doktor takibini ihmal etmemeleri gerektiğine dikkati çekti.

Aynı tavsiyeler kalp ve damar hastalığı olanlar için de geçerli olduğunu ifade eden Dr.Şekip Altunkan soğuğun tansiyonu nasıl yükselttiğini aşağıda maddeler halinde açıkladı:

• Soğukta kan basıncını yükselten en önemli faktör, damarların büzülmesidir. Damarların büzülmesi sonucunda damar direnci artar ve kan basıncı yükselir. Damar büzülmesine neden olan birçok hormonal faktör vardır. Sıcak ise damarların gevşemesine neden olarak tansiyonu düşürür.

• Soğuk sadece tansiyonu yükseltmez, kolesterol yükselmesine de neden olur. Kolesterol yükselmesiyle tansiyon yükselmesi arasında ilişki olduğuna dair çalışmalar vardır.

• Kış aylarında insanlarda hareketsiz kalma alışkanlığı fazladır. Yani soğuk hava insanların kapalı yerlerde kalmasına ve fiziksel aktiviteden kaçınmalarına neden olur. Kilo alma ihtimali artar. Bilindiği gibi hareketsiz yaşam ve kilo alma hipertansiyonda önemli risk faktörleri arasında sayılmaktadır.

• Kış aylarında hava kirliliği de artar. Hava kirliliğinin hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarında önemli bir risk faktörü olduğu birçok çalışmayla gösterilmiştir.