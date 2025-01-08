İzmir'de Demokrasi, Dostluk ve Dayanışma Derneği’nin Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlediği Dostluk ve Dayanışma Gecesi’ne katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Doğru anlaşılmayı, birlikte olmayı, güç birliği yapmayı, hep beraber ortak çabalar içinde olmayı umuyorum ve bekliyorum” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Demokrasi, Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Özçakar’ın ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Dostluk ve Dayanışma Gecesi’ne katıldı.

Dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Tugay, bir aradalık ve güç birliği vurgusu yaptı.

Geceye, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da katıldı.

Gecede konuşma yapan Başkan Tugay, bir avuç insan olmanın ötesine geçmek gerektiğini belirterek “O yüzden bu birliktelikler güzel ama bu küçük esintiler, bir şekilde büyük rüzgarlara dönüşmeli. Bu salonlarda olmayan milyonlarca insanı etkilemeli. Onlar bu rüzgarı hissetmeli. Bunun için mücadele etmeye değer. Ayrışmak kolay, bir arada kalmak zor. Doğru anlaşılmayı, güç birliği yapmayı, hep beraber ortak çabalar içinde olmayı umuyorum ve bekliyorum” diye konuştu.

Demokrasi, Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Özçakar ise, “Biz dayanışmayı hep birlikte öreceğimizi düşünüyoruz. Üyelerimizi çoğaltmak istiyoruz. 7 Aralık'ta yaptığımız kongreden sonra yeni bir yönetim geldi. Derneğimizin 17 yıllık geçmişinde yeni bir sayfa, yeni bir dalga oluşturmak istiyoruz. Sevgili Cemil Başkanımıza bu olanakları bize sağladığı için ayrıca çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.